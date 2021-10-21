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SVR için görkemli lansman

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Ünlü dermokozmetik markası SVR'nin Kuzey Kıbrıs distribütörü Aşkım & Fazıla Cosmetics, düzenlediği görkemli bir lansmanla ürünlerini tanıttı

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SVR için görkemli lansman
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Ünlü Fransız dermokozmetik markası SVR'nin Kuzey Kıbrıs distribütörü Aşkım & Fazıla Cosmetics, Lord Palace Hotel'de düzenlediği lansmanda ürünlerini tanıttı.


Güzelliğine önem veren herkesi, güvenilir, etkili ve faydası gözle görülür ürünlerle tanıştırmayı ilke edinen SVR için bayilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte bilgilendirici sunumlar yapıldı.


Etkinlikte konuşan Aşkım & Fazıla Cosmetics Direktörü Aşkım Fahrioğlu, günlük olarak kendisini güzelleştiren ve cildini canlandıran bir bakımı her kadının hak ettiğini söyledi. Aşkım Fahrioğlu, SVR markasının tek bir amaç etrafında geliştiğini, bunun da tüm cilt tiplerine güzellik ve parlaklık sunmak olduğunu ifade etti.


Fahrioğlu, dermokozmetik alanında kısa bir sürede öncü olan markanın, en hassas olanlar dahil tüm cilt tiplerinin bakımına özel olarak uyarlanmış, yenilikçi, yüksek performanslı, çok çeşitli cilt bakım ürünleri geliştirdiğini ve herkesin de kullanabileceğini sözlerine ekledi.


Lansman sonunda seçkin eczacı ve doktorlarla birlikte günün stresini atan Fahrioğlu, yeni dermokozmetik markalarının da kısa bir süre sonra adada olacağının müjdesini verdi
Öte yandan gündüz saatlerinde düzenlenen lansmandan sonra akşam saatlerinde ise yine Aşkım & Fazıla Cosmetics yöneticileri tarafından Lord Palace Hotel'de bayilere özel coşkulu bir yemekli eğlence düzenlendi.


Gecede Türkiye’nin sevilen sanatçısı Görkem Sengel de sahne aldı ve konuklara doyasıya bir müzik ziyafeti yaşattı. Aşkım & Fazıla Cosmetics Direktörlerinden Cemil Fahrioğlu da gecede konuklarla tek tek ilgilenerek takdir topladı.

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