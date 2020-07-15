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Survivor 2020 şampiyonu belli oldu

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Survivor 2020 finalinde şampiyon kim oldu? sorusu yanıt buldu. Türkiye'nin dünyaya açılacak olan kapısı Galataport İstanbul'da düzenlenen Survivor 2020 finalinde canlı SMS oylamasına göre Cemal Can şampiyon oldu

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu
15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:00

survivor 2020'de büyük finale kalan Cemal Can ve Barış şampiyonluk heyecanı yaşadı.

Galataport'ta düzenlenen Survivor'da canlı yayında SMS oylamasına çıkan ikiliden en çok oyu alan Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu oldu.

Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yaptı. 

Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.

Cemal Can ve Barış aylar süren maratonun ardından şampiyonluk yarışı için Galataport İstanbul'a tekne ile geldi.

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu (Survivor Cemal Can ve Barış Galataport İstanbul'da büyük finalde) - 4

Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul’un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul’u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak.

Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak.

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