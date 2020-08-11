Spoon'da Nalan fırtınası

Sevilen sanatçı Nalan, Spoon Lounge'te sahne aldı, izleyenlerini geçmişe doğru keyifli ve müzik dolu bir yolculuğa çıkardı

Girne'nin gözde eğlence mekanı Spoon Lounge, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.Hafta sonu konukların akınına uğrayan mekanda canlı müzik eşliğinde keyifli saatler yaşanıyor.Kıbrıs sahnelerinin başarılı ismi Nalan Gülşen, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Spoon'da adeta fırtınalar kopardı. Büyüleyici sesi ve güçlü performansıyla konuklara müzik ziyafeti çeken Nalan, büyük beğeni topladı.80'li 90'lı yılların popüler parçalarını seslendirerek eğlence severleri nostaljik bir yolculuğa çıkaran Nalan, konuklarından gelen istek şarkılarını da geri çevirmedi.Şarkılarıyla herkesi mest eden, enerjisiyle hayran bırakan ve şıklığıyla da göz dolduran Nalan, her şarkısında dakikalarca alkışlandı.Gecede Nalan’a vokal ve klavyede Utku Gülşen ve gitarda Naim Korudağ eşlik etti. Özellikle Utku Gülşen, “Tamirci Çırağı” ve “Kadınım” şarkılarını konuklarla birlikte koro eşliğinde seslendirdi.Gitar’ın usta ismi Naim Korudağ da solo performansıyla ayakta alkışlandı, izleyenleri kendinden geçirdi.Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar ise canlı müzik eşliğinde hem güzel müzik dinlemenin hem de doyasıya sohbet etmenin tadını çıkardı.Öte yandan “Hayat denilen arayı güzel dolduralım” sloganı ile Spoon Loung’a hayat veren Dilek Orhan’ın, mekan sahibinden çok ev sahibi gibi misafirlerini ağırlaması geceye apayrı bir anlam kattı.