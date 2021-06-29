Sharon Stone, bikinili pozuyla hayranlarını büyüledi

Hollywood yıldızı Sharon Stone, sarı bikinisi ile hayranlarının ağzını açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Stone, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
63 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken efsane oyuncu, paylaşımına "Mutlu yaz..." notunu düştü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.