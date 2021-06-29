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Sharon Stone, bikinili pozuyla hayranlarını büyüledi

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Hollywood'un efsane filmi Temel İçgüdü'nün yıldızı Sharon Stone, bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti. 63 yaşındaki oyuncunun fit vücudu takipçilerini büyüledi.

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Sharon Stone, bikinili pozuyla hayranlarını büyüledi
Hollywood yıldızı Sharon Stone, sarı bikinisi ile hayranlarının ağzını açık bıraktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Stone, verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
63 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkatleri üzerine çeken efsane oyuncu, paylaşımına "Mutlu yaz..." notunu düştü.
 
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