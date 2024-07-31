Şeyma Subaşı'ya 550 bin lira ceza

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yaparken yakalandı. Şeyma Subaşı, tekstilden mücevhere birçok markanın reklamını yapıp ancak "reklam" olduğunu belirtmediği için 550 bin lira ceza yedi



TC Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından gizli reklam yaptığını tespit ettiği sosyal medya fenomeni, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yeniden aşık oldum" açıklamasıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer de hatası yüzünden Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

ÜRÜN TANITIMLARI YAPIYOR

TC Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda "reklam" etiketini kullanmayan Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira ceza kesti. Subaşı uzun bir süredir tatillerinin yanı sıra işbirliği yaptığı markaların da ürünlerini tanıtıyordu.

TC Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından gizli reklam yaptığını tespit ettiği sosyal medya fenomeni, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı'ya 550 bin TL ceza kesti.Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yeniden aşık oldum" açıklamasıyla adından söz ettiren, bu sefer de hatası yüzünden Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.ÜRÜN TANITIMLARI YAPIYORTC Ticaret Bakanlığı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda "reklam" etiketini kullanmayan Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira ceza kesti. Subaşı uzun bir süredir tatillerinin yanı sıra işbirliği yaptığı markaların da ürünlerini tanıtıyordu.