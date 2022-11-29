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Şevval Sam büyüledi

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Merit Lefkoşa Hotel'de sahne alan Türk müziğinin başarılı ismi Şevval Sam, sesi ve güzelliğiyle konuklarını büyüledi

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Şevval Sam büyüledi

 
Sahne ve dizilerin sevilen sanatçısı, Türk müziğinin başarılı ismi Şevval Sam geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi akşamı Merit Lefkoşa Hotel'de sahne aldı.
Kadife sesi ve kıskandıran güzelliğiyle Merit’e apayrı bir renk katan Şevval Sam, müthiş sahne performansı ile konuklarını büyüledi.
Hem konser maratonuna hem de dizi çekimlerine devam eden Sam, "Bazen setten çıkıp uçakla buraya gelip 2 saat konser verdikten sonra tekrar geri dönüp hiç uyumadan sete gidiyorum. Yorucu oluyor ama hem diziyi hem de şarkı söylemeyi çok sevdiğim için içeriden bir güç geliyor. İçimde büyük bir enerjim var ve bunu açığa çıkarmayı seviyorum." dedi.


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