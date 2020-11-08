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Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler

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Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Ciciş kardeşler olarak tanınan Ceyda ve Esra Ersoy'a sevgililerinden hediye yağdı. Birine 70 bin dolarlık birine de 120 bin dolarlık hediye gelen kardeşler, pırlantalarıyla ev almayı düşünüyor.
Sosyal medyada paylaştıklarıyla pozlarla sıkça adlarından söz ettiren Esra-Ceyda Ersoy kardeşler bu sefer de dudak uçuklatan hediyeleriyle gündem oldu.
HEDİYELERİN FİYATLARI AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
Ciciş Ceyda'ya bir süredir birlikte olduğu Adanalı sevgilisi pırlanta bileklik ve pırlanta baget yüzük aldık. Ceyda'ya gelen hediyelerin değeri ise tam 70 bin dolar. Ciciş Esra'ya ise kardeşinin sevgilisiyle yakın arkadaş olarak Adanalı aşkı 120 bin dolar değerindeki 7 buçuk karatlık bir tektaş pırlanta yüzük aldı.
Yeni takılarını Instagram hesaplarından gösteren kardeşler, 190 bin dolarlık yani 1 milyon 608 bin TL'lik lüks hediyeleriyle ev almayı planlıyor. Kardeşler, birlikte oldukları sevgililerini de şimdilik herkesten gizliyor.
 
 
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