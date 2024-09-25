Serdar Ortaç’tan kumar itirafı

Son dönemde geçmişe dair pişmanlıklarını sık sık dile getiren Serdar Ortaç, kumar alışkanlığı ile ilgili konuştu. Ortaç, bu kez "Ne kadar kaybettin?" sorusuna yanıt verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, son dönemde geçmişe dair pişmanlıklarını sık sık dile getiriyor.

Kısa bir süre önce alkolü bıraktığını açıklayan ünlü isim, Serbest Vuruş isimli YouTube programına konuk oldu.

Daha önce kumar alışkanlığının hayatını alt üst ettiğini defalarca dile getiren Serdar Ortaç, "Ne kadar kaybettin?" sorusuna yanıt verdi.

Ortaç, "Çok çok. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti! Bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin" ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç, uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele ediyor.

Öte yandan Serdar Ortaç, daha önce de “Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

“Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.”