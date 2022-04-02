Sarı lacivert coşku

Fenerbahçe sevdalıları özel gecede buluştu. KKTC Fenerbahçeli İşadamları Derneği’nin birinci kuruluş yıldönümü, coşkuyla kutlandı

KKTC Fenerbahçeli İşadamları Derneği (KKTCFBİDER) birinci kuruluş yıldönümü Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un da katıldığı bir organizasyonla geçtiğimiz Çarşamba gecesi coşkuyla kutlandı1. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen baloya Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetim kurulu üyeleri yanı sıra KKTC’de yaşayan yüzlerce Fenerbahçe sevdalısı katıldı.Gecede KKTC FBİDER Başkanı Duygu Komşuoğlu kısa bir konuşma yaparak geceye katılan tüm Fenerbahçelilere teşekkür etti. Gecenin son konuşmasını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptı. Koç, konuşmasında futbol ve diğer tüm branşlarda elde edilen başarılarda derneklerin önemini vurguladı.Koç konuşmasının sonunda Dr. Ayten Berkalp’ın Fenerbahçe için verdiği emekleri dile getirerek sonsuz teşekkür etti.Gecede Ece Seçkin ve orkestrasının seslendirdiği güzel şarkılarla son buldu.