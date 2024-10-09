Rusya’nın en güzeli Valentina

Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden gelen Valentina Alekseeva, bu yılki Miss Russia güzellik yarışmasının kazananı olarak ülkenin en güzel kadını ilan edildi. Alekseeva, Meksika'da yapılacak olan dünya güzellik yarışmasında Rusya’yı temsil edecek

Miss Russia 2024 yarışmasının galibi, 18 yaşındaki Valentina oldu.

Bu yıl 85 bini aşkın genç kadının başvurduğu Miss Russia yarışmasını Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden gelen Valentina Alekseeva kazanarak en güzel kadını ilan edildi. Alekseeva, Meksika'da yapılacak olan dünya güzellik yarışmasında Rusya'yı temsil edecek.

18 yaşındaki tıp öğrencisi Alekseeva, Rusya'nın en prestijli okullarından biri olan Pirogov Rusya Ulusal Araştırma Tıp Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Alekseeva, değerli taşlarla süslü tacını geçen yılın Miss Russia birincisi Margarita Golubeva'dan devraldı.

Yarışmayı kazanmanın yanı sıra Alekseeva, bir milyon ruble (yaklaşık 10 bin dolar) nakit ödülün de sahibi oldu.

Baleyi, sporu ve sağlıklı yaşamı seven genç yarışmacı, bölgesel bir güzellik yarışmasında birinci olarak ulusal etkinliğe katılma hakkı elde etmişti.

Yarışmanın diğer kazananları arasında Tolyatti'den İrina Mironova ikinci, St. Petersburg'dan Ulyana Evdokimova ise üçüncü sırada yer aldı.

1993 yılından bu yana düzenlenen Miss Russia yarışmasına bu yıl 85 bini aşkın genç kadın başvurdu. Katılım şartları arasında 18-23 yaş aralığında, bekar ve çocuksuz olma koşulu bulunuyor.