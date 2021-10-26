Les Ambassadeurs Otel’de sahne alan Reynmen, hayranlarına coşkulu saatler yaşattı

Ela şarkısıyla Youtube'da rekor kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, geçtiğimiz cumartesi akşam ilk kez Les Ambassadeurs sahnesinde Kıbrıslı hayranlarıyla buluştu.Açık havada yer alan konserde kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere keyifli saatler yaşatan Reynmen’e yoğun ilgi vardı.Sevilen şarkıları art arda seslendirerek seyircileri coşturan Reynmen, şarkı aralarında hayranlarıyla kısa sohbet etmeyi de ihmal etmedi.Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti.Youtube'da 233 milyon kez dinlenen 'Derdim Olsun' parçasıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' ise, ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatte ise 15 milyondan fazla 'tık' almıştı.