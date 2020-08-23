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Polemityalılar tombala gecelerinde coşuyor

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Binatlı Spor Kulübü’nün düzenlediği tombala geceleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor

Polemityalılar tombala gecelerinde coşuyor
Ülkemizin köklü kulüplerinden ve Güzelyurt’un süper ligdeki temsilcilerinden Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün gelir getirici etkinliklerinden olan Tombala geceleri tam gaz devam ediyor. Polemityalıların kulübü olan Binatlı Spor Kulübü’nün Haziran ayından itibaren her Salı akşamı yaptığı tombala geceleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz Salı akşamı yapılan tombala gecesinde sahneye her zaman sürprizlerle gelen Kader Ateş, bu kez faytonla geldi.

Gecede Kader Ateş’le birlikte sahneyi paylaşan Ezgi Özcan hem güzelliği hem de sesiyle konukları mest etti.  Ezgi Özcan’ın bundan sonra her Salı akşamı Kader Ateş’le birlikte Binatlı Kulübü tombala gecelerinde sahne alacağı duyuruldu.

Yaz aylarının Güzelyurt bölgesinin en eğlenceli etkinliği haline gelen tombala gecelerinde hem kulübe maddi katkı sağlanıyor hem de vatandaşlar stress atıyor.
 
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