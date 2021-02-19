Paris Hilton doğum gününde nişanlandı

Paris Hilton hem 40'ıncı yaşına girdi hem de evlilik için ilk adımı attı. Erkek arkadaşı Carter Reum ile nişan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

Dünyanın en ünlü sosyetik ismi Paris Hilton, erkek arkadaşı Carter Reum ile nişanlandığını önceki gün Instagram sayfasından duyurdu.

17 Şubat doğumlu olan Hilton 40’ıncı yaş gününde nişan haberini paylaştı.

People dergisine göre Hilton,13 Şubat’ta evlenme teklifine ‘evet’ dedi.

Plajda yapılan nişan esnasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Hilton, “Doğum günüm için tropikal cennete özel bir yolculuk planladı. Sahilden akşam yemeğine doğru yürürken, Carter bizi çiçeklerle süslenmiş bir kulübeye götürdü ve diz çöktü. Evet, sonsuza kadar evet dedim. Sonsuza dek birlikte olmayı tercih edeceğim başka kimse yok” mesajını yazdı.

Hilton, Ocak 2020’de Altın Küre partisinde birlikte görüntülendiği VEEV Spirits şirketinin kurucu ortağı olan Reum ile ilişkisini Nisan 2020’de duyurmuştu.

Nişan haberi, Hilton’un This Is Paris adlı podcast’inin yayınlanmasından birkaç gün öncesine geldi. Hilton da kendini tanıtma fırsatlarını geri çevirmeyen ünlülerden. Dolayısıyla bu nişanın podcast reklamı olduğu ve programın ilk bölümünde Hilton’un bol bol nişanından bahsedeceği düşünülüyor.

