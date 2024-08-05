Paris Hilton'dan mutlu aile pozları

Şimdilerde yıllar önce veda ettiği müzik kariyerine geri dönmeye hazırlanan Paris Hilton, eşi ve çocuklarıyla tatile çıktı. Ünlü isim, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı

Oğluyla pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Hilton, 2023 yılının son günlerinde taşıyıcı anne yoluyla ikinci kez anne olduğunu müjdelemişti. Ünlü isim, bir kızı olduğunu ve bebeğine "London" (Londra) adını verdiğini duyurmuştu. Şimdilerde iki çocuğuyla ilgilenen ve müzik kariyerine dönmeye hazırlanan Paris Hilton, ailesiyle tatile çıktı. Ünlü isim, tatil pozlarını "Tatlı ekibimle cennette olmak gibisi yok" notuyla paylaştı. Hilton'un paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

