Pandeminin acısını Dila ile Barış çıkardı

Eğlence severler Güzelyurt Kalkanlı’daki Hilkat Park Restoran’da sahne alan Dila ve Barış’ın seslendirdiği şarkılarla coştu

Güzelyurt pandemi yasakları sonrası Hilkat Park ile coştu.Eğlence severler Güzelyurt Kalkanlı’daki Hilkat Park Restauranta felekten bir gece yaşayıp eğlendiler. Gecede güzel solist Dila Kaplan ve buğulu ses Barış Aksoy söyledikleri şarkılarla konukları coşturdular.Özelikle Girne, Gönyeli ve Lefkoşa bölgesinden gelen konuklar arasında Güzelyurtluların olmaması dikkat çekti.Gecede ilk sahne alan sesi olduğu kadar fiziği ile de dikkat çeken güzel sanatçı Dila bir birinden güzel şarkılar ile konukları mest etti.Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan buğulu ses Barış ise söylediği şarkılar ile konuklara zevkli saatler yaşatırken, konuklar piste çıkıp adeta kurtlarını döktüler.Restoran sahibi Hüsnü Hilkat her cumartesi akşamları müşterilerine hizmet ettiklerini, Güzelyurt İnadına sloganlaştıklarını söyledi. Hilkat, Kalkanlı’da bölgedeki Güzelyurtlulara hizmet ettiklerini belirterek “Nedense mekana Güzelyurtlular gelmiyor, bizde inadına Güzelyurt diyoruz” dedi.