Ozan Güven'e hapis şoku

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca oyuncu Ozan Güven hakkında başlatılan soruşturmada, "hakaret", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarından Güven'in 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Ozan Güven "şüpheli", Deniz Bulutsuz ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.



İddianamede, şüpheli Ozan Güven'in, "hakaret", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Başsavcılıkça onaylanan ve İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Ozan Güven hakkında "yağma", Deniz Bulutsuz hakkında ise "tehdit" suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtildi.



BASİT YARALAMA DOSYASI UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ



Bu arada, Deniz Bulutsuz'un "şüpheli", Ozan Güven'in de "müşteki" olduğu "basit yaralama" suçundan açılan soruşturma dosyasının ise uzlaştırma bürosuna gönderildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Şiddet iddialarının ardından iki taraf da karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi olmuştu.

Deniz Bulutsuz sosyal medya hesabından Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını doğrulayarak, "Bir saatten fazla süren ağır bir fiziksel şiddete maruz kaldım. Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermedi” dedi. Bulutsuz, Güven'e karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtmişti.

Ozan Güven ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Birkaç gündür kamu vicdanında rahatsızlığa sebep veren talihsiz olayın konusu ve merkezinde olmanın üzüntüsünü yaşadığımın bilinmesini isterim. Açıklama yapma ihtiyacım, istemeden sebep olduğum bu meşguliyete karşı duyduğum sorumluluktandır. Şiddet hiçbir vicdanla aklanamaz. İster fiziksel, ister ruhsal, ister sosyal olsun, kabul edilmemelidir; tepkiyi hak eder. Değerli kamuoyundan hukuki sürecin sonuçlanmasını beklemelerini, adalet kararlarını ve tepkilerini bu doğrultuda vermelerini önemle rica ederim. Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin” açıklamasında bulunmuştu.