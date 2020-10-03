“Ora Ocakbaşı” akşamlarına yoğun ilgi

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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“Ora Ocakbaşı” akşamlarına yoğun ilgi

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Damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez mekanı olmayı başaran Girne’deki Ora Ocakbaşı, zengin kebap çeşitleriyle konuklarını lezzet yolculuğuna çıkarıyor

“Ora Ocakbaşı” akşamlarına yoğun ilgi
Girne’de açıldığı günden bu yana akşamcıların gözdesi haline gelen Ora Ocakbaşı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Nezih ortamıyla dikkat çeken ve damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez mekanı olan Ora Ocakbaşı, zengin kebap çeşitleriyle konuklarını lezzet yolculuğuna çıkarıyor.
Usta şef Musa Yeniay’ın ellerinden hazırlanan eşsiz kebaplar, herkesi hayran bırakıyor.
Ocakbaşı kültürünü en iyi şekilde sunan, ayrıca kaliteli hizmeti, lezzetli meze ve kebaplarıyla farkını ortaya koyan Ora Ocakbaşı’nda konukla stres atarak, doyasıya sohbetin tadına varıyor.
Günün yorgunluğunu atmak için mekana gelen konuklar, geç saatlerde kadar keyifli saatler geçiriyor.
Mekanın başarılı işletmecisi Koray Topaloğlu ise konuklarla tek tek ilgilenerek herkesin takdirini kazanıyor.

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