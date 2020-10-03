“Ora Ocakbaşı” akşamlarına yoğun ilgi

Girne’de açıldığı günden bu yana akşamcıların gözdesi haline gelen Ora Ocakbaşı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Nezih ortamıyla dikkat çeken ve damak tadına düşkünlerin vazgeçilmez mekanı olan Ora Ocakbaşı, zengin kebap çeşitleriyle konuklarını lezzet yolculuğuna çıkarıyor.
Usta şef Musa Yeniay’ın ellerinden hazırlanan eşsiz kebaplar, herkesi hayran bırakıyor.
Ocakbaşı kültürünü en iyi şekilde sunan, ayrıca kaliteli hizmeti, lezzetli meze ve kebaplarıyla farkını ortaya koyan Ora Ocakbaşı’nda konukla stres atarak, doyasıya sohbetin tadına varıyor.
Günün yorgunluğunu atmak için mekana gelen konuklar, geç saatlerde kadar keyifli saatler geçiriyor.
Mekanın başarılı işletmecisi Koray Topaloğlu ise konuklarla tek tek ilgilenerek herkesin takdirini kazanıyor.
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