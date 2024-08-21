Önce Boğaz, sonra cezaevi

'Kara para aklama' iddiasıyla 10 ay önce girdiği cezaevinden tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat önceki gün Boğaz havası aldı. Polat dün de cezaevindeki eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti

İstanbul merkezli 6 ilde Kasım 2023'te düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

10 aydır kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın avukatlarının yaptığı itirazı inceleyen mahkeme, dün Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti ve tahliye kararı verdi.

Ve Dilan Polat, Marmara Ceza İnfaz Kurumu Cezaevi'nden salıverildi. Eşi Engin Polat ise hâlâ cezaevinde.

Cezaevinden çıkar çıkmaz Boğaz'a hava almaya giden sosyal medya fenomeni dün de eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti.

