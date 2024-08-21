Önce Boğaz, sonra cezaevi

İstanbul merkezli 6 ilde Kasım 2023'te düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.
10 aydır kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın avukatlarının yaptığı itirazı inceleyen mahkeme, dün Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti ve tahliye kararı verdi.
Ve Dilan Polat, Marmara Ceza İnfaz Kurumu Cezaevi'nden salıverildi. Eşi Engin Polat ise hâlâ cezaevinde.
Cezaevinden çıkar çıkmaz Boğaz'a hava almaya giden sosyal medya fenomeni dün de eşi Engin Polat'ı ziyarete gitti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.