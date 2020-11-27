Öğretmenler yemekte buluştu

Öğretmenler Günü dolayısıyla Haspolat İlkokulu idaresi düzenlediği yemekle halen hizmet veren ve geçmişte hizmette bulunan öğretmenleri sosyal etkinlikte bir araya getirdi

Haspolat İlkokulu'nda eğitim öğretim faaliyetleri Covid-19 sürecine uygun olarak devam ederken, sosyal faaliyetlerle de moral depolanıyor.Haspolat İlkokulu idaresi düzenlediği yemekle öğretmenleri sosyal etkinlikte bir araya getirdi.Lefkoşa'da Bildiğin Meyhane'nin nezih ortamında gerçekleştirilen yemeğe geçmiş yıllarda okulda görev yapmış öğretmenler de davet edildiler. Yemekte eğitim öğretim yılı başında okuldan ayrılıp başka okullara tayini çıkan öğretmenler Aysan İsmailoğlu ile Aysen Vamık'a teşekkür plaketleri takdim edildi.Haspolat İlkokulu müdürü Mehmet Malek ve müdür muavini Mustafa Bacavuz, Aysan İsmailoğlu ve Aysen Vamık'a plaketlerini takdim ettiler. Güzel geçen günde keyifli saatler yaşanırken, en kısa sürede yeni bir organizasyonda buluşulması kararlaştırıldı.