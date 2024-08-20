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Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü

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Uzun yıllar MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ü 28 Temmuz'da toprağa veren Safiye Soyman, sahnelere döndü. "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz" sözleriyle durumu sevenlerine açıklayan Soyman'ı eleştiren de var haklı bulan da...

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Oğlunu 20 gün önce kaybeden Safiye Soyman sahnelere döndü
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47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz'ün ölümüyle sarsılan ünlü sanatçı Safiye Soyman'dan günler sonra ilk haber geldi.
Kayseri'de sahne alan Soyman, yaptığı paylaşımda "Bu işleri 6 ay önce almıştım ve sözleşmelerim vardı. Hayat devam ediyor, hangi meslekte olursa olsun" ifadelerine yer verdi.
"SANATÇILAR İÇİN SAHNE HİÇBİR ZAMAN KAPANMAZ"
Paylaştığı videoda, 20 gün önce hayatını kaybeden oğlunu da anan ünlü sanatçı "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz. Ben sizlere mâl olmuş bir sanatçıyım. Oğlum için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim. Çok mutlu olurdu çünkü..." dedi.
Soyman'ın paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi durumu normal karşılarken kimi de "40'ı çıksaydı bari" dedi.
 
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