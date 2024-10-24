“Oğlum Kuzey'e kızıp elimi kırdım”

Ünlü manken ve sunucu, iki çocuk annesi Şıkel Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey ile ergenlik döneminde yaşadıklarını anlattı

Çağla Şıkel, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.

Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey (15) ve Uzay (12) adında iki çocuğu olan Çağla Şıkel, büyük oğlunun ergenlik dönemlerinde bir anne olarak yaşadığı sinir krizi anısını anlattı.

"KAPIYI KIRDIM BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

"Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır" diyen Şıkel, "Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım!" ifadelerini kullandı.

Şıkel, sözlerine "Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma demişlerdi, ondan beklediğin şey saygı ve değer. Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak" diye devam etti.

2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel, eski eşiyle oğulları için sık sık bir araya geliyor.

"KUZEY BANA AŞIK SANIYORDUM"

Öte yandan daha önce de Empati programına katılan Çağla Şıkel, Kuzey ile ilgili itirafıyla şaşırtmıştı.

Şıkel "Kuzey bir kıza aşık oldu. Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm. Çünkü o bana aşık diye düşünüyordum. Ben de ona aşığım. Bir gün Kuzey'e 'Neden benim sevgilim olmuyor biliyor musun?' dedim. 'Kalbimi o kadar çok dolduruyorsun ki yer yok' dedim. Sonra durup kendime 'Ben bu çocuğa ne dedim?' diye düşündüm. O an içimden öyle söylemek geldi. O kadar kalbimi dolup taşıran bir duygu. İyi ki onlar gibi evlatlarım var. İyi ki anne olmuşum. Çok şanslıyım" demişti.



