Bu yıl ev sahipliğini Rita Ora ve Taika Waititi'nin yaptığı MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye birbirinden ünlü ismin akın ederken, Taylor Swift dört ödül kazanarak geceye damga vurdu.

1994 yılından beri her yıl düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri, bu yıl da sahiplerini buldu. Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ve ünlü çift Rita Ora ve Taika Waititi’nin ev sahipliği yaptığı müzik ödüllerinde Taylor Swift; en iyi sanatçı, en iyi video, en iyi pop ve en iyi video olmak üzere dördünü alarak gecenin parlayan yıldızı oldu.

Son zamanlarda eski hitlerinden bazılarını yeniden kaydeden 32 yaşındaki Swift, ödüllerini kabul ederken hayranlarına desteği için teşekkür etmeyi ihmal etmedi:

“Bunu bir kariyer olarak ilerletmek benim için çok önemli. Bunu hafife aldığım tek bir an bile yok. Sizi çok seviyorum, bunu bir iş olarak yapabildiğime inanamıyorum ve hepsi sizin sayesinde. Çok, çok teşekkür ederim.”

Rita Ora ve Taika Waititi gecenin sunuculuğunu üstlendi.

ÖDÜL ALAN İSİMLER:

En İyi Şarkı:

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

En İyi Video:

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version)

En İyi Sanatçı:

Taylor Swift

En İyi İş Birliği:

David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

En İyi Canlı Performans:

Harry Styles

En İyi Pop Şarkıcısı:

Taylor Swift

En İyi Yeni Şarkıcı:

SEVENTEEN

En İyi K-Pop:

LISA





En İyi Latin Şarkıcı:

Anitta

En İyi Elektronik Müzik:

David Guetta

En İyi Hip-Hop Şarkıcısı:

Nicki Minaj

Rock Şarkıcısı:

Muse

En İyi Alternatif Müzik:

Gorillaz

En İyi R&B Şarkıcısı:

Chlöe

En İyi Uzun Müzik Klibi:

Taylor Swift – “All Too Well”

Sosyal Mesaj İçeren En İyi Müzik Klibi:

Sam Smith – “Unholy”

En Büyük Hayran Grubuna Sahip Sanatçı:

BTS

En İyi Metaverse Performans:

BLACKPINK The Virtual | PUBG

En İyi İngiliz ve İrlandalı Sanatçı:

Harry Styles