Mimoza Hotel’de yaz akşamları bir başka

Mağusa bölgesinin incisi Mimoza Beach Hotel’de geçtiğimiz Perşembe akşamı muhteşem bir Ahmet Kaya gecesi yaşandı

Uzun yıllar sonra geçtiğimiz yıl turizmin hizmetine kazandırılan Mağusa bölgesinin sevilen otellerinden Mimoza Beach Hotel’de yaz akşamları ayrı bir güzellikte yaşanıyor.Gündüzleri havuzu ve muhteşem sahiliyle konuklarına hizmet veren Mağusa bölgesinin incisi Mimoza Beach Hotel’de geçtiğimiz Perşembe akşamı muhteşem bir Ahmet Kaya gecesi yaşandı.Gecede sahne alan Mehmet Ali Yurtışığı seslendirdiği Ahmet Kaya parçalarıyla konukları adeta mest etti ve tam not alarak gece boyunca ayakta alkışlandı.Konuklar akşam yemeklerini alarak masalarından keyifle dinlediği Ahmet Kaya şarkılarıyla nostalji yaşadılar.