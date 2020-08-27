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Mesaryalılar, Doğuş Mesarya'da coştu

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Tarihinde ilk kez K-PET Süper Lig'de mücadele edecek sarı kırmızılılara gönül verenler, Doğuş Mesarya Restoran’da düzenlenen dayanışma gecesinde buluşarak kulübe katkı koydular

Mesaryalılar, Doğuş Mesarya'da coştu
 
 
 
K-PET Birinci Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve 5 yıl gibi kısa sürede K-PET Süper Lige yükselen Mesarya şampiyonluğun mutluluğunu ve gururunu camiasıyla kutladı.

Tarihinde ilk kez K-PET Süper Lig'de mücadele edecek sarı kırmızılılara gönül verenler, Turunçlu'da bulunan Doğuş Mesarya Restoran’da düzenlenen dayanışma gecesinde buluştular.

Hüseyin Kıral'ın sunduğu geceye siyasiler de büyük ilgi gösterdiler. Mesarya'nın serin gecesine Seda Ay ve piyanist Okan da müzikleri ile renk kattılar.

Eş başkanlar Ömür Devecioğlu ve Halil Topaloğlu'nun konuklarla yakından ilgilendikleri gecede kulübe oldukça iyi miktarda bağışta bulunulması kulüp yönetimini sevindirdi.

 
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