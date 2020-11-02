Mesarya’da eğlence hız kesmiyor

Doğuş Mesarya Restorant’ta sahne alan birbirinden değerli sanatçıların seslendirdiği parçalarla, konuklar eğlencenin tadına varıyorlar

Ülkemizin beğenilen eğlence mekanlarından Doğuş Mesarya Restorant’ta hafta sonu eğlencesi yoğun devam ediyor.Mekanda sahne alan sevilen sanatçılar Selen Selanada, Demet Gencelli Seda Ay ve piyanist Okan Alan en çok beğenilen şarkılarını konuklar için seslendiriyorlar.Ülkenin dört bir yanında eğlence severlerin uğrak mekanında, cuma ve cumartesi geceleri bir başka yaşanıyor.Konuklar bir yandan mekanın birbirinden leziz yemeklerini yerken, bir yandan ise sanatçıların seslendirdiği hareketli parçalarla eğlendiler.