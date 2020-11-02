banner480
banner69
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
18 0
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
15 0
 
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
12 0
Lağım kokuları içindeki güzellik
Lağım kokuları içindeki güzellik
17 0
Zirveye Denner tırmandı
Zirveye Denner tırmandı
18 0
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
20 0
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
Deprem Yunan adası Sisam'ı da vurdu
64 0
banner529

Mesarya’da eğlence hız kesmiyor

banner476

Doğuş Mesarya Restorant’ta sahne alan birbirinden değerli sanatçıların seslendirdiği parçalarla, konuklar eğlencenin tadına varıyorlar

Mesarya’da eğlence hız kesmiyor
Ülkemizin beğenilen eğlence mekanlarından Doğuş Mesarya Restorant’ta hafta sonu eğlencesi yoğun devam ediyor.
Mekanda sahne alan sevilen sanatçılar Selen Selanada, Demet Gencelli  Seda Ay ve piyanist Okan Alan en çok beğenilen şarkılarını konuklar için seslendiriyorlar.

Ülkenin dört bir yanında eğlence severlerin uğrak mekanında, cuma ve cumartesi geceleri bir başka yaşanıyor.
Konuklar bir yandan mekanın birbirinden leziz yemeklerini yerken, bir yandan ise sanatçıların seslendirdiği hareketli parçalarla eğlendiler.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.