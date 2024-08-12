Merit Royal Diamond’da, Gökhan Tepe'yle nostaljik gece

Gökhan Tepe, Merit Royal Dıamond’da hayranlarını müzik yolculuğuna çıkardı

Türk pop müziğinin efsane isimleri, Merit Royal Diamond sahnesinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Şarkıcılığının yanı sıra besteci kimliği ile de müzik dünyasında büyük başarılara imza atan Gökhan Tepe, Cumartesi akşamı ilk kez sahne aldığı Merit Royal Diamond Otel’de unutulmaz bir gece yaşattı. Muhteşem bir konserle iki bin hayranıyla buluşan Gökhan Tepe, geceye özel repertuvarıyla izleyenleri müzik yolculuğuna çıkardı.Yıllardır dillerden düşmeyen parçalarından “Gel Aşkım” ile konserine başlayan Gökhan Tepe, en sevilen kendi şarkılarının yanı sıra 70’ler, 80’ler ve 90’lara ait iz bırakan şarkıları ve arabesk müziğinin unutulmaz eserlerini de müzik severlerle hep bir ağızdan seslendirdi. Güçlü sesi ve muhteşem sahne performansı ile yıllara meydan okuyan Gökhan Tepe, şıklığı ile de göz doldurdu.Karpaz Balo Salonu’nun büyüleyici atmosferinde 28 yıllık şarkılarını art arda seslendiren ünlü sanatçıya dansçıları da sahnede eşlik etti. Dans gösterileriyle sahnesine ayrı bir renk katan ve coşku dolu anlar yaşatan ünlü sanatçı, yoğun alkışlar eşliğinde Diamond sahnesinden ayrıldı.