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Merit Lefkoşa’da Tuğçe Kandemir coşkusu

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Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da sahne alan Tuğçe Kandemir, güçlü sesi, geniş repertuarı ve sahne performansıyla misafirlere keyifli saatler yaşattı

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Merit Lefkoşa’da Tuğçe Kandemir coşkusu
 Merit Lefkoşa Hotel & Casino sahnesi geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi gecesi Tuğçe Kandemir’i ağırladı.



Şarkılarını tüm konuklarla beraber seslendiren Kandemir, sahne performansıyla Merit Lefkoşa Hotel & Casino misafirlerine unutulmaz iki gece yaşattı.





Muhteşem performansı ile dikkat çeken sanatçı, sahnesiyle izleyenlere müzik ziyafeti verdi.



Güçlü sesi, enerjisi ile bol bol alkış toplayan sanatçı şarkılarının büyük bölümünü hayranları ile birlikte söyledi.



Sahnesinde “Kurban Olduğum, Yanlış, Ah Ellerim Kırılaydı, Bu Benim Öyküm” ve bir çok güzel eserlerin yanı sıra büyük ustalarında eserlerine yer verdi.



Konser sonunda teşekkür çiçeğini kabul eden sanatçı, Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da sahne almaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek sahneden ayrıldı.




 
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