Merit Lefkoşa Hotel’de 2023’e çifte karşılama

Merit Lefkoşa Hotel, Sultan Restaurant ve Ottoman Kebab House’ta düzenlediği iki ayrı yılbaşı özel eğlence programında tüm misafirlerine coşkulu saatler yaşattı

Her yıl olduğu gibi yeni yılı misafirleri ile karşılamaya özenle hazırlanan Merit Lefkoşa Hotel, Sultan Restaurant ve Ottoman Kebab House’ta düzenlediği her iki ayrı yılbaşı özel eğlence programında tüm misafirlerine büyüleyici ve coşkulu bir gece yaşattı.Merit Lefkoşa Hotel Lobisinde; keman dinletisi eşliğinde, şampanya kokteyli ile başlayan yılbaşı özel eğlence programlarında; Ottoman Kebab House’da, fasıl ekibi ve oryantal Yeşim Kumral sahne alırken; Sultan Restaurant Yılbaşı özel eğlence programını tercih eden misafirler ise ülkemizin başarılı sanatçısı Ayşegül Zayim ve Oryantal Yeşim Kumral’ın dans gösterisiyle 2023’e merhaba dediler.Eğlencenin doruklarda yaşandığı gecede tüm misafirler yeni yılın ilk saatlerine kadar doyasıya eğlendi.