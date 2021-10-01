Meltem Eren’le Colony’de unutulmaz gece

Genç ve güzel assolist Meltem Eren, seslendirdiği arabesk tarzı parçalarla Colony Otel konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı

Türkiye’nin başarılı assolistlerinden Meltem Eren, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Girne’de bulunan Arkın Colony Hotel’de sahne aldı.Genç ve güzel assolist seslendirdiği arabesk tarzı parçalarla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.Colony Otel’in nezih ortamında sanatçıyı dinlemeye gelen otel konukları keyifli saatler yaşadılar. Meltem Eren, gecede arabesk müziğin efsane isimleri Ferdi Tayfur ile Müslüm Gürses’ten dinlemeye alışık olduğumuz bazı parçaları başarıyla seslendirirken, piyasaya son çıkardığı son albümündeki ‘Yanmış Bir Yürek Var’ parçası ile konukların gönlünde taht kurdu.