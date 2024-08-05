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Melike Şahin’den muhteşem konser

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Merit Park Hotel’de sahne alan sevilen sanatçı Melike Şahin, performansıyla büyük beğeni topladı

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Melike Şahin’den muhteşem konser
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Sevilen sanatçı Melike Şahin, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Merit Park Hotel’de sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Yaklaşık bin kişilik bir dinleyici kitlesiyle buluşan Şahin, performansıyla büyük beğeni topladı.
Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Melike Şahin, dinleyicilerini büyüleyici sesi ve sahne enerjisiyle adeta mest etti.
İlk kez Merit Park Hotel’de sahne alan sanatçı, hem yeni hem de klasikleşmiş şarkılarını seslendirirken, Ebru Gündeş’in “Dön Ne Olur” ve Sezen Aksu’nun “Firuze” şarkılarını da yorumlayarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu.
Konser alanını dolduran dinleyicileri ile sohbet eden ünlü şarkıcı, “Alkışlayan elleriniz dert görmesin, tatlı bir akşam oldu. Sizleri tanıdığıma çok memnum oldum” dedi. Konserin en dikkat çekici anlarından biri ise Şahin’in sahne kıyafeti oldu. Üzerinde yüzlerce Swarovski taşları olan şeker pembesi kıyafeti ile adeta parlayan sanatçı, dinleyicilere hem müzikal hem de görsel bir şölen sundu.
 
 
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