Melek Mosso, Merit Park Hotel’de unutulmaz bir gece yaşattı

Merit Park Hotel, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Türk müziğinin güçlü sesi Melek Mosso’yu ağırladı.

Sevilen sanatçı, unutulmaz bir performans sergileyerek dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.



Konserine, büyük beğeni toplayan “Hayatım Kaymış” parçasıyla start veren Mosso, “Sevgili Merit Park, hoş geldiniz. Seven gönülleriniz hep beraber olsun,” sözleriyle izleyicilere seslendi.



Yaklaşık bin kişilik bir kalabalığın karşısında sahne alan Mosso, sadece sahne enerjisiyle değil, şıklığıyla da göz kamaştırdı. Sanatçı, sahne kıyafetiyle olduğu kadar performansıyla da gecenin yıldızı oldu. Konser boyunca Melek Mosso, dinleyicilerini hem duygulandırdı hem de hareketli parçaları ile coşturdu.



Gecenin en özel anlarından biri ise Mosso’nun, konukları arasından doğum günü olanlara ithafen seslendirdiği doğum günü şarkısı oldu. Bu jestiyle gönüllere taht kuran sanatçı, sevenlerinden büyük alkış aldı.

Melek Mosso’nun unutulmaz performansı, Merit Park Hotel’in seçkin misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Mosso, müziği ve sahne şovlarıyla bir kez daha gönüllerdeki yerini aldı.

