banner913
banner932
Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
Önümüzdeki dört gün yer yer sağanak bekleniyor
20 0
Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek
Güney’in “Fiakas” oyunu Kuzey’de sahnelenecek
16 0
 
KKTC U12 Milli Takımı Azerbaycan'da açılışa katıldı..!
KKTC U12 Milli Takımı Azerbaycan'da açılışa katıldı..!
24 0
Soner Olgun ile coşku dolu bayramlar
Soner Olgun ile coşku dolu bayramlar
29 0
Mağusa Suriçi Panayırı başladı
Mağusa Suriçi Panayırı başladı
18 0
37 araç trafikten men edildi
37 araç trafikten men edildi
32 0
Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
Polisiye olaylar…Girne’de rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
28 0
banner1032

Melek Mosso, Merit Park Hotel’de unutulmaz bir gece yaşattı

banner1020

banner1045
Melek Mosso, Merit Park Hotel’de unutulmaz bir gece yaşattı
banner971

Merit Park Hotel, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Türk müziğinin güçlü sesi Melek Mosso’yu ağırladı.
Sevilen sanatçı, unutulmaz bir performans sergileyerek dinleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

Konserine, büyük beğeni toplayan “Hayatım Kaymış” parçasıyla start veren Mosso, “Sevgili Merit Park, hoş geldiniz. Seven gönülleriniz hep beraber olsun,” sözleriyle izleyicilere seslendi.

Yaklaşık bin kişilik bir kalabalığın karşısında sahne alan Mosso, sadece sahne enerjisiyle değil, şıklığıyla da göz kamaştırdı. Sanatçı, sahne kıyafetiyle olduğu kadar performansıyla da gecenin yıldızı oldu. Konser boyunca Melek Mosso, dinleyicilerini hem duygulandırdı hem de hareketli parçaları ile coşturdu.

Gecenin en özel anlarından biri ise Mosso’nun, konukları arasından doğum günü olanlara ithafen seslendirdiği doğum günü şarkısı oldu. Bu jestiyle gönüllere taht kuran sanatçı, sevenlerinden büyük alkış aldı.
Melek Mosso’nun unutulmaz performansı, Merit Park Hotel’in seçkin misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Mosso, müziği ve sahne şovlarıyla bir kez daha gönüllerdeki yerini aldı.
 

banner979
Etiketler; #Merit Park Hotel #Melek Mosso #müzik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.