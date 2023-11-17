Matmazel Coco'yu yakalayabilene aşk olsun

Kıbrıs'taki son sahnesini 3 Kasım'da Suna's Meyhane'de yapan Matmazel Coco yeniden bu akşam Suna's Meyhane sahnesinde.Son zamanlarda popülaritesi artan Matmazel Coco dur durak bilmiyor.Geçtiğimiz günlerde Girne'de sahneye çıkan Matmazel Coco, bir Samsun'da, bir Köln'de, bir İstanbul'da, bir Viyana'da...Takipcilerinin başını döndüren Matmazel Coco bu akşam Girne Suna's Meyhane sahnesinde sahne alarak yine hayranlarını kahkahaya boğacak..