banner913
banner932
Kaner Brand House, 3 yaşında!
Kaner Brand House, 3 yaşında!
15 0
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
Hayatını kaybeden Cemal Arkut için CTP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi
19 0
 
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz
HP Merkez Yürütme Organı üyesi Tokatlıoğlu: “Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz"
14 0
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
Avrupa liglerinde 5 takım namağlup
29 0
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
Hayvan severler Merit Diamond’ta buluştu
118 0
UNICEF İcra Direktörü Russell:
UNICEF İcra Direktörü Russell: "(Gazze'de) Gördüklerim ve duyduklarım kahrediciydi"
22 0
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
32 0
banner964
banner985

Matmazel Coco'yu yakalayabilene aşk olsun

banner476

banner974
Matmazel Coco'yu yakalayabilene aşk olsun
banner971
Kıbrıs'taki son sahnesini 3 Kasım'da Suna's Meyhane'de yapan Matmazel Coco yeniden bu akşam Suna's Meyhane sahnesinde.
Son zamanlarda popülaritesi artan Matmazel Coco dur durak bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Girne'de  sahneye çıkan Matmazel Coco, bir Samsun'da, bir Köln'de, bir İstanbul'da, bir Viyana'da...
Takipcilerinin başını döndüren Matmazel Coco bu akşam Girne Suna's Meyhane sahnesinde sahne alarak yine hayranlarını kahkahaya boğacak..
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.