banner583
banner590
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
6 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
8 0
 
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
28 0
Ne arka lambaları belli ne plakası
Ne arka lambaları belli ne plakası
25 0
Beşparmaklar beyaza büründü
Beşparmaklar beyaza büründü
99 0
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
Özersay: Özel sektör rahatlarsa Maliye rahatlar.
34 0
 “Alsancak Aşevi” hizmette
 “Alsancak Aşevi” hizmette
15 0
banner529
banner570

MasterChef Ebru'nun imajı şaşırttı

banner476

MasterChef Türkiye'de yemekleri kadar davranışları ile de adından söz ettiren Ebru Has'ın yeni imajı dikkat çekti

MasterChef Ebru'nun imajı şaşırttı
banner601
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2020'de başarılı bir performans sergileyen Ebru Has, yarışma sonrası değişimiyle gündem oldu. Şef Somer Sivrioğlu da MasterChef Ebru'nun son hali karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
MasterChef 2020'nin başarılı isimlerinden Ebru Has, yaptığı yemeklerle yarışmada adından söz ettirmeyi başardı. Ancak finali gören dört isim arasında yer alamadı. Ebru Has, 111 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar alıyor. MasterChef Ebru, "Son" notunu yazdığı pozu ile herkesi şaşkına çevirdi. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Ebru Has, değişimiyle bir anda magazin gündemine geldi.
Ebru Has'ın son paylaşımları sosyal medyada olay olurken, siyah bir elbise giyen ünlü şefi makyajlı haliyle görenler tanımakta zorluk çekti.
Övgü dolu mesajların yanı sıra bazı sosyal medya kullanıcıları ise MasterChef Ebru Has'ın makyajlı halini ve yeni imajını beğenmediklerini dile getirdiler.
TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu da Ebru Has'ın değişimini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Somer Şef'in Ebru Has'ın "Sevgililer Günü hediyesi" etiketi de eklediği son paylaşımına, "Güzelmiş bu kim?" yorumunu yazması dikkatlerden kaçmadı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.