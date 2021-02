MasterChef Ebru'nun imajı şaşırttı

MasterChef Türkiye'de yemekleri kadar davranışları ile de adından söz ettiren Ebru Has'ın yeni imajı dikkat çekti

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2020'de başarılı bir performans sergileyen Ebru Has, yarışma sonrası değişimiyle gündem oldu. Şef Somer Sivrioğlu da MasterChef Ebru'nun son hali karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

MasterChef 2020'nin başarılı isimlerinden Ebru Has, yaptığı yemeklerle yarışmada adından söz ettirmeyi başardı. Ancak finali gören dört isim arasında yer alamadı. Ebru Has, 111 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar alıyor. MasterChef Ebru, "Son" notunu yazdığı pozu ile herkesi şaşkına çevirdi. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Ebru Has, değişimiyle bir anda magazin gündemine geldi.

Ebru Has'ın son paylaşımları sosyal medyada olay olurken, siyah bir elbise giyen ünlü şefi makyajlı haliyle görenler tanımakta zorluk çekti.

Övgü dolu mesajların yanı sıra bazı sosyal medya kullanıcıları ise MasterChef Ebru Has'ın makyajlı halini ve yeni imajını beğenmediklerini dile getirdiler.

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu da Ebru Has'ın değişimini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Somer Şef'in Ebru Has'ın "Sevgililer Günü hediyesi" etiketi de eklediği son paylaşımına, "Güzelmiş bu kim?" yorumunu yazması dikkatlerden kaçmadı.