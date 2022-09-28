Liman’da Ziynet Sali coşkusu

Girne Liman Otel & Casino’da sahneye çıkan Ziynet Sali, performansı ile konukları coşturdu

Pop müziğin sevilen isimlerinden Ziynet Sali, memleketi Kıbrıs’ta hayranları ile hasret giderdi.Girne Liman Otel&Casino’da sahneye çıkan Ziynet Sali, büyük ilgi gördü.Sevilen şarkılarını seslendiren ve hayranlarından da gelen istek şarkıları seslendiren sanatçı, performansı ile konukları coşturdu.Dillerden düşmeyen hit şarkıları, sahne coşkusu ile büyük beğeni toplayan Sali, kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle şarkı aralarında keyifli sohbetler yapmayı da ihmal etmedi.