Les Ambassadeurs’ta muhteşem gece

Aşk şarkılarının kraliçesi Deniz Seki, Les Ambassadeurs Hotel’de hayranlarıyla buluştu

Girne’nin en güzide otellerinden Les Ambassadeurs, geçtiğimiz Cumartesi gecesi muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı.Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Deniz Seki, Les Ambassadeurs Hotel’de hayranlarıyla buluştu.Şıklığı ve güzelliğiyle göz dolduran sanatçıya yoğun ilgi vardı. Deniz Seki, hayranlarından büyük ilgi görürken ünlü şarkıcının konserinde adeta bir sevgi seli yaşandı.Ambassaduer Hotel’in konser sahnesinde coşkulu parçaları ile misafirlere eğlenceli saatler yaşatan Deniz Seki, uzun bir aradan sonra yeniden Kıbrıs’ta sahne almanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.Pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen konserde konuklar gönüllerince eğlenmenin keyfini yaşadı.Les Ambassadeurs’un kusursuz ve kaliteli hizmeti ise konukların bir kez daha takdirini topladı.Turizm sektörünün başarılı yöneticilerinden Kader Özdamar,’de görev almaya başladı