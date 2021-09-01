Les Ambassadeurs’ta İrem keyfi

Ülkemizin başarılı sanatçısı İrem Barani, Les Ambassadeurs Otel’de keyifli bir gece yaşattıGirne’nin en gözde otellerinden Les Ambassadeurs Otel, Kıbrıs sahnelerinin sevilen ismi İrem Barani’yi ağırladı.Geçtiğimiz Cuma akşamı Les Ambassadeurs Otel & Casino’da sahne alan İrem Barani, keyifli saatler yaşattı.Sanatçı, eski ve yeni şarkılardan oluşan repertuarıyla en güzel şarkılarını Les Ambassadeurs’un konukları için seslendirdi.Konuklar doyumsuz bir gece yaşarken, Les Ambassadeurs’un kusursuz hizmetine de tam not verdi.