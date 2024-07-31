"Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga nişanlandı. Gerçek adı Stefani Germanotta olan şarkıcı ile girişimci Michael Polansky uzun süredir birliktelik yaşıyor.
Olimpiyatlar'a katılan şarkıcı, Fransa Başbakanı Gabriel Attal'a sevgilisini "nişanlım" diye tanıttı. 38 yaşındaki şarkıcı, resmen nişanlandığını açıklamasa da Polansky'yi nişanlısı olarak tanıtması dikkatlerden kaçmadı.
İlk kez 2020 yılında Las Vegas'ta bir partide birlikte görüntülenen çift, Super Bowl'da aşklarını resmen ilan etmişti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde ilk sahneye çıkan isim Lady Gaga oldu. Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı ve oyuncu, Seine Nehri boyunca uzanan merdivenlerde müzikal bir performans sergiledi.
Ünlü isim; Fransız balerin, oyuncu ve şarkıcı Zizi Jeanmaire'e saygı duruşu niteliğindeki gösteriye "Mon Truc en Plumes" şarkısını söyleyerek başladı.
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