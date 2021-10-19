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Koray Avcı’dan nostalji akşamı

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Sahnelerin kadife sesli güçlü yorumcusu Koray Avcı önceki akşam çıktığı Lefkoşa’daki Concorde Tower&Casino&Convention&SPA sahnesinde konuklara unutulmaz bir nostalji akşamı yaşattı.

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Koray Avcı’dan nostalji akşamı
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Sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleşen 2 saatlik canlı performansta dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirirken sık sık ayakta alkışlanan Koray Avcı, sahne diyaloglarında doğa ile özdeşleşen, rahat ve huzur dolu günleri özleyenlere Kuzey Kıbrıs’ı önerdi.

Koray Avcı, Başkentin eğlence anlayışına renk katan Concorde Tower Lefkoşa konserinden alkışlarla uğurlandı.
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