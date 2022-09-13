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Koray Avcı, Les Ambassadeurs’u salladı

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Koray Avcı, Les Ambassadeurs Otel’de sahne aldı, muhteşem bir gece yaşattı

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Koray Avcı, Les Ambassadeurs’u salladı
Türkiye’nin son zamanlarda en iyi çıkış yapan sevilen sanatçısı Koray Avcı, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Les Ambassadeurs Otel’de sahne aldı. Yüzlerce seyircinin izlediği konserde Koray Avcı ve muhteşem orkestrası, hafızalardan silinmeyecek bir eğlenceye imza attı.



Yaklaşık iki saat sahnede kalan Koray Avcı, gece boyunca sergilediği performansıyla büyük beğeni topladı. Konser sırasında hayranlarıyla samimi diyaloglar kuran Koray Avcı, sahnede anlattığı hikayeler ve neşeli tavırları ile gülmekten kırıp geçirdi.



Sevilen sanatçı, hareketli şarkılarıyla konuklarını oynatmadan sahneden inmedi, konuklar da Avcı’nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Koray Avcı, konser sonunda 31 Aralık yılbaşı gecesi Les Ambassadeurs Otel’de sahne alacağını da müjdeledi.



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