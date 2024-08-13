Kıyafetinde 102 tane kaşık kullanıldı



"Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi", " Elizabeth", "Babil" ve "Yüzüklerin Efendisi" gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Cate Blanchett, filminin prömiyerine ilginç bir tasarımla katıldı.

Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, başrolünde yer aldığı "Borderlands" filminin prömiyerinde katıldı. Oyuncu filmin Los Angeles prömiyerinde stiliyle adından söz ettirdi. Avustralyalı oyuncu, Ellen Hodakova Larsson imzalı bir tasarım giydi.

Larsson, tasarım için her biri Stockholm ve çevresinden temin edilen 102 kaşık kullandı. Oyuncunun üzerinde adeta bir zırh gibi duran tasarım, yeniden şekil verilmiş antika kaşıklardan oluşuyor.

Daha önce giydiği elbiseleri, kırmızı halıda tekrar giyen ve sürdürülebilir moda konusunda sık sık konuşan oyuncu, stiliyle sosyal medyada gündem oldu.

