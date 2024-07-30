Kim nerede ne yapıyor?

Kıbrıslı ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, tatiline tüm hızıyla devam ederken, sosyal medya hesabından paylaştığı son bikinili pozları takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
Ayşe Şeyhun, 65. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı.
Girne'de bulunan Eziç Peanuts Restoran’da düzenlenen doğum günü kutlaması, sıcak bir aile ortamında gerçekleşti. Yakın akrabaların katıldığı bu özel günde, Ayşe Şeyhun’un mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Renkli ve neşeli anların yaşandığı gecede, Ayşe Şeyhun ailesiyle birlikte bol bol sohbet edip keyifli anlar yaşadı.
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