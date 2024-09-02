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Kim Kardashian'a benzemek için anne olamayacak

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İdolü Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolardan fazla harcayan Jennifer Pamplona, kalça dolgularından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle bebek sahibi olma şansının düşük olduğunu öğrendi

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Kim Kardashian'a benzemek için anne olamayacak
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İnfluencer Jennifer Pamplona, aşırı dolgu enjeksiyonları nedeniyle anne olma şansının düştüğünü açıkladı. Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolar harcayan Pamplona, kalça dolgularının komplikasyonlarıyla karşılaştı. Dolgu maddesi vücutta yayılarak üreme organlarını etkileyebiliyor. 17 yaşından beri 30'dan fazla estetik işlem geçiren Jennifer, 2022'de beden dismorfik bozukluğu teşhisiyle operasyonları bıraktı. Şimdi rekonstrüktif cerrahi bekliyor.

İnfluencer ve model olan 31 yaşındaki Jennifer Pamplona, aşırı dolgu enjeksiyonları nedeniyle anne olma hayallerinin yıkıldığını açıkladı. İdolü Kim Kardashian'a benzemek için 1 milyon dolardan fazla harcayan Pamplona, kalça dolgularından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle bebek sahibi olma şansının düşük olduğunu öğrendi.

Polimetil-metakrilat (PMMA) içeren dolgu maddesinin vücutta yayılması, üreme organlarını etkileyebiliyor. Jennifer'ın vakasını inceleyen Dr. Carlos Rios, durumu "yaşam ve ölüm meselesi" olarak nitelendirdi.

17 yaşından beri 30'dan fazla estetik işlem geçiren Jennifer, 2022'de beden dismorfik bozukluğu teşhisi aldıktan sonra operasyonları bıraktı. Şimdi Kolombiya'da rekonstrüktif cerrahi bekliyor.

Jennifer, "Kısıtlamalarım çok ciddi ve geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Herkes duygusal sağlığına dikkat etseydi, estetik işlemler daha az olurdu. Ancak bilinçli yapıldığı sürece plastik cerrahiye karşı değilim," dedi.

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