banner913
banner932
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
37 0
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
18 0
 
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
21 0
Tam gün eğitim için OGEM örneği
Tam gün eğitim için OGEM örneği
50 0
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
37 0
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
25 0
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
29 0
banner1032

Kim der ki yaşı 61

banner1020

1991'deki 'Abone' albümüyle pop müzikte şöhreti yakalayan Yonca Evcimik, 61 yaşına bastı. Evcimik, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

banner1045
Kim der ki yaşı 61
banner971

Yonca Evcimik, 61 yaşına girdi. Doğum gününe özel verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Evcimik "Bugün benim doğum günüm. Hoş geldin yeni yaşım. Sağlık, huzur ve bereketinle gel 61" ifadelerini kullandı.

Şarkıcının gönderisine binlerce yorum ve beğeni geldi. Hayranları "18 görünümlü 61", "61 değil 16'dır", "Hiç yaşlanmıyor" diye yazdı.

YONCA'NIN 10 SIRRI 

Yonca Evcimik gençlik sırrını 10 maddede şöyle özetlemişti: 

"Her gün 10 bin adım atıyor, yazları bir saat yüzüyorum. Yemekte ipin ucunu kaçırırsam ertesi gün az yiyorum. Bol bol su içiyorum. Negatif insanlardan kaçıyorum. Yoksa ömrümü yerler."

"Keyifli ortamlarda bulunuyorum. Arada Bodrum'daki 'Yoncimik Cumhuriyeti' dediğim evime kaçıyorum. Güzellik adına kozmetik ve teknolojik gelişmeleri takipteyim. Uykuma önem veriyorum. Makyaj yapmıyorum. İki şansım var: Bizde gençlik genetik ve minyonuz."

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.