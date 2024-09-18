Kim der ki yaşı 61

1991'deki 'Abone' albümüyle pop müzikte şöhreti yakalayan Yonca Evcimik, 61 yaşına bastı. Evcimik, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı

Yonca Evcimik, 61 yaşına girdi. Doğum gününe özel verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Evcimik "Bugün benim doğum günüm. Hoş geldin yeni yaşım. Sağlık, huzur ve bereketinle gel 61" ifadelerini kullandı.

Şarkıcının gönderisine binlerce yorum ve beğeni geldi. Hayranları "18 görünümlü 61", "61 değil 16'dır", "Hiç yaşlanmıyor" diye yazdı.

YONCA'NIN 10 SIRRI

Yonca Evcimik gençlik sırrını 10 maddede şöyle özetlemişti:

"Her gün 10 bin adım atıyor, yazları bir saat yüzüyorum. Yemekte ipin ucunu kaçırırsam ertesi gün az yiyorum. Bol bol su içiyorum. Negatif insanlardan kaçıyorum. Yoksa ömrümü yerler."

"Keyifli ortamlarda bulunuyorum. Arada Bodrum'daki 'Yoncimik Cumhuriyeti' dediğim evime kaçıyorum. Güzellik adına kozmetik ve teknolojik gelişmeleri takipteyim. Uykuma önem veriyorum. Makyaj yapmıyorum. İki şansım var: Bizde gençlik genetik ve minyonuz."