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Kim der 57 diye?

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Kim der 57 diye?
İngiliz oyuncu Elizabeth Hurleysosyal medya hesabından ablası Kate ile verdiği bikinili pozunu yayınladı. 55 yaşındaki yıldız, gönderisine, "Ben ve muhteşem ablam" notunu düştü.
Oyunculuk ve modellikten sonra tasarımcılığa başlayan Elizabeth Hurley, göz önünde olmayan ablası Kate ile birlikte hazırladığı ürünlerin tanıtımını yaptı.
57 yaşındaki ablası ile benzer bikiniler giyen oyuncu, birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
İngiliz model, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına, "Ben ve muhteşem ablam. Büyürken hep aynı benzer kıyafetler giyerdik. Bu yüzden gizlice uyumlu olmayı severdik" mesajını yazdı.
 
 
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