Kalitenin değişilmez adresi: Bildiğin Meyhane

Zengin soğuk mezeleri, leziz ara sıcak ve kebap çeşitleriyle konuklarını ağırlayan Bildiğin Meyhane, kaliteli hizmet arayanların adresi olmaya devam ediyor

Ülkemizde sohbet ve muhabbet kültürünün değişilmez mekanlarından meyhaneler arasında Lefkoşa’nın en uğrak mekanı olan Bildiğin Meyhane’de keyifler yerinde.Zengin soğuk mezeleri, leziz ara sıcak ve kebap çeşitleriyle konuklarını ağırlayan Bildiğin Meyhane, yorgunluk atmak isteyenlerin mekanı olmaya devam ediyor.Kaliteli servisi ve nezih ortamıyla yaz ayları boyunca dış mekanda hizmetini devam ettiren Bildiğin Meyhane, sonbahar aylarında havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte dileyen konuklarına iç mekanda da hizmet veriyor.Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Açıköğretim Fakültesi arkasında yer alan Bildiğin Meyhane, her kesimden vatandaşların uğrak mekanı olmaya devam ediyor.