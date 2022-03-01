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Kaliteli hizmet ve muhabbetin adresi: Bildiğin Meyhane

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Birbirinden güzel soğuk ve sıcak mezeler eşliğinde lezzetli kebap çeşitleriyle konukların beğenisini kazanmaya devam eden Bildiğin Meyhane, kaliteli hizmet ve muhabbetin adresi oldu

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Kaliteli hizmet ve muhabbetin adresi: Bildiğin Meyhane

 
Ülkemizde dost ve arkadaş gruplarıyla, ailelerin hem karınlarını doyurmak hem de muhabbet etmek için gittikleri meyhaneler arasında Lefkoşa’da hizmet veren en iyi adreslerden biri de Bildiğin Meyhane.


Kaliteli hizmet ve zengin meze ile kebap çeşitleriyle müşterilerini memnun eden Bildiğin Meyhane kış aylarında iç mekanda pandemi kuralları çerçevesinde hizmetlerine devam etti.


Hulus Eren’in direktörlüğünü yaptığı meyhanede, birbirinden güzel zengin soğuk ve sıcak mezeler eşliğinde lezzetli kebap çeşitleri konukların beğenisini almaya devam ediyor.


Mevsimine göre mezelerle donatılan masalarda konuklardan isteyenler içkilerini yudumlayarak keyifli saatler yaşıyorlar.


Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Açık Öğretim Fakültesi arkasında bulunan Bildiğin Meyhane kalitesinden ödün vermeden konuklarını memnun ediyor.
 
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