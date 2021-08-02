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Kalite ve lezzet bir arada

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Lefkoşa’nın gözde mekanı Gendi Meyhanem, nezih ortamı ve kaliteli hizmetiyle akşamcıların en rağbet gösterdiği yerlerden biri olmayı sürdürüyor

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Kalite ve lezzet bir arada

Lefkoşa’nın uğrak meyhanelerinden biri olan Gendi Meyhanem, sıcak Lefkoşa akşamlarında rahatlamak isteyen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.


Lefkoşa Türk Belediyesi binası karşı sokağında yıllardır gerek Lefkoşalı gerekse diğer bölgelerden vatandaşlara hizmet veren Gendi Meyhanem, nezih ortamı ve kaliteli hizmetiyle uğrak mekanlardan biri olmayı sürdürüyor.



Zengin soğuk ve sıcak mezeleri yanında birbirinden lezzetli kebap çeşitleriyle misafirlerine en kaliteli hizmeti vermeye çalışan Gendi Meyhanem, pandemi kurallarına uygun masa düzeni ve hijyeniyle de konuklardan tam not alıyor.



Devrim Erlant’ın şefliğinde her kesimden vatandaşların uğrak mekanı olan Gendi Meyhanem, kaliteli ortam, lezzetli etler ve mezeleriyle meyhane kültürü sevenlere hizmet veriyor.

 
 
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