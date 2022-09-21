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İskele’de ‘Yıldız’ parladı

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İskele sahilinde bu yaz faaliyete başlayan The Arkın İskele Otel’de sahne alan sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, geniş repertuvarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı

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İskele’de ‘Yıldız’ parladı

İskele bölgesinin yeni incisi The Arkın İskele Otel, müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya geçtiğimiz cumartesi akşamı ilk kez başladı.





Türk müziğinin sevilen sanatçısı Yıldız Tilbe, halk müziğinden fanteziye, pop müzikten arabeske kadar geniş repertuvarıyla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendiren ünlü sanatçıya yoğun ilgi vardı.



Sevilen şarkılarını seslendiren Yıldız Tilbe, kulakların pasını silerken gece boyunca coşku hiç eksik olmadı.




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