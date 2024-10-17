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International Top Model of North Cyprus Basına tanıtıldı

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International Top Model of North Cyprus Basına tanıtıldı
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Grand Sapphire Resort & Casino’da bu yıl Hayriye Vurdu organizatörlüğünde düzenlenecek olan 9. International Top Model of North Cyprus modellik yarışması, 19 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleşecek.
Yarışmada yer alancak modeller ise dün düzenlenen Grand Sapphire Resort Hotel'de düzenlen basın toplantısında tanıtıldı.
Kuzey Kıbrıs'ın en prestijli modellik yarışması olan etkinlik, Grand Sapphire Resort & Casino'un ev sahipliğinde yapılacak. Yarışmanın sunuculuğunu ise ünlü isimler Demet Şener ve Alp Kırşan üstlenecek.. Yarışmada güçlü bir jüri de yer alıyor; ünlü kareograf Uğurkan Erez, modacılar Erol Albayrak ve Pınar Kerimoğlu, Selda Palancı , manken Günay Musayeva İnsanı Özge Hulisiağa ve birçok ünlü isim ve iş insanı deneyimleri ile jüri koltuğunda olacak.

20 farklı ülkeden 20 profesyonel model yarışmada yer alacak, bu modeller arasında Kıbrıs ve Türkiye'den katılımcılar da bulunuyor. Gecede ayrıca başarılı sanatçı Tuğba Yurt, sevilen şarkılarıyla sahne alarak izleyicilerle buluşacak.
Gecede Türkiye’nin ünlü pop sanatçısı Tuğba Yurt sahne alacak

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