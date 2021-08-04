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Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları

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Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları
Dünyadaki müzik piyasasını etkisi altına alan K-pop yıldızları, sosyal medyada da birer fenomen. Pek çok Güney Koreli şarkıcının milyonlarca takipçisi var.
İşte müziği olduğu kadar Instagram'ı da etkisi altına alan K-pop yıldızları
Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 1

10. Baekhyun (EXO ve SuperM grupları)

Takipçi sayısı: 21.1 milyon


Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 2

9. IU

Takipçi sayısı 21.5 milyon


Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 3

8. Sehun (EXO)

Takipçi sayısı: 22.1 milyon



Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 4

7. Eunwoo (Astro)

Takipçi sayısı: 22.1 milyon


Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 5

6. Chanyeol (EXO)

Takipçi sayısı: 23.3 milyon


Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 6

5. Jackson Wang (GOT7)

Takipçi sayısı: 25 milyon



Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 7

4. Jisoo (BLACKPINK)

Takipçi sayısı: 43.8 milyon


Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 8

3. Rose (BLACKPINK)

Takipçi sayısı: 43.9 milyon


Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 9

2. Jennie (BLACKPINK)

Takipçi sayısı: 48.7 milyon



Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları - 10

1. Lisa (BLACKPINK)

Takipçi sayısı: 56.6 milyon

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