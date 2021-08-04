Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları

Dünyadaki müzik piyasasını etkisi altına alan K-pop yıldızları, sosyal medyada da birer fenomen. Pek çok Güney Koreli şarkıcının milyonlarca takipçisi var.İşte müziği olduğu kadar Instagram'ı da etkisi altına alan K-pop yıldızları

10. Baekhyun (EXO ve SuperM grupları)

Takipçi sayısı: 21.1 milyon

9. IU

Takipçi sayısı 21.5 milyon

8. Sehun (EXO)

Takipçi sayısı: 22.1 milyon

7. Eunwoo (Astro)

Takipçi sayısı: 22.1 milyon

6. Chanyeol (EXO)

Takipçi sayısı: 23.3 milyon

5. Jackson Wang (GOT7)

Takipçi sayısı: 25 milyon

4. Jisoo (BLACKPINK)

Takipçi sayısı: 43.8 milyon

3. Rose (BLACKPINK)

Takipçi sayısı: 43.9 milyon

2. Jennie (BLACKPINK)

Takipçi sayısı: 48.7 milyon

1. Lisa (BLACKPINK)

Takipçi sayısı: 56.6 milyon