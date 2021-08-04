Instagram'da en çok takip edilen K-pop yıldızları

İşte müziği olduğu kadar Instagram'ı da etkisi altına alan K-pop yıldızları
10. Baekhyun (EXO ve SuperM grupları)
Takipçi sayısı: 21.1 milyon
9. IU
Takipçi sayısı 21.5 milyon
8. Sehun (EXO)
Takipçi sayısı: 22.1 milyon
7. Eunwoo (Astro)
Takipçi sayısı: 22.1 milyon
6. Chanyeol (EXO)
Takipçi sayısı: 23.3 milyon
5. Jackson Wang (GOT7)
Takipçi sayısı: 25 milyon
4. Jisoo (BLACKPINK)
Takipçi sayısı: 43.8 milyon
3. Rose (BLACKPINK)
Takipçi sayısı: 43.9 milyon
2. Jennie (BLACKPINK)
Takipçi sayısı: 48.7 milyon
1. Lisa (BLACKPINK)
Takipçi sayısı: 56.6 milyon